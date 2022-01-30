Алтайская прокуратура контролирует расследование дела о гибели детей от отравления угарным газом

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела о гибели детей от отравления угарным газом в Алтайском крае, сообщает ведомство. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

- Прокуратурой Троицкого района контролируется ход расследования уголовного дела, - пишет ведомство.

Напомним, что ЧП произошло 29 января в поселке Гордеевский Троицкого района. Двое детей погибли, а их мать с еще одним ребенком были госпитализированы. Следствие установило, что причиной смерти мог стать углекислый газ из-за неисправности печного отопления.

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