На Алтае из-за коронавируса перенесли акцию «Снежный десант РСО»

Студенты должны были выехать в районы 31 января, а вернуться 5 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае из-за коронавируса перенесли акцию «Снежный десант РСО». Об этом сообщает Управление молодежной политики Алтайского края.

В управлении рассказали о важности акции, но и отметили, что в приоритет сейчас ставится здоровье бойцов отрядов. Студенты должны были выехать в районы 31 января, а вернуться 5 февраля. Новые сроки проведения акции не сообщаются.

— Из-за того, что рост заболеваемости ковидом стремительно пошёл вверх, принято решение перенести выезд студентов в районы Алтайского края, — сказала начальник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова.

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