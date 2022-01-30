В Алтайском крае впервые за сутки выявили более 1,1 тысяч заболевших коронавирусом

Под постоянным присмотром медиков в больницах находятся 1540 человек с подтвержденной инфекцией Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае выявили новый антирекорд по заболевшим коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировали 1107 новых случаев. Всего за период пандемии в регионе выявили 131 517 жителей с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 131 517 человека, в т. ч. 12 558 детей. Выздоровели 110 002 человек (+ 90). Умерли 8 794 человека (+26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 7 324 человек (+26), иные причины смерти – 1 470 человек (+0), - отмечает оперштаб.

Под постоянным присмотром медиков в больницах находятся 1540 человек с подтвержденной инфекцией и 187 пациентов с пневмонией, сходной с COVID-19. По данным оперштаба, количество тяжелобольных – 317, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 146.

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