В барнаульской пятиэтажке при пожаре погиб мужчина

Пожарные ликвидировали возгорание. Скриншот публикации "Инцидент Барнаул"

В Барнауле при пожаре погиб мужчина, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю. Возгорание произошло сегодня, 30 января, по адресу: улица Георгия Исакова, 222. Фотографиями поделились в группе “Инцидент Барнаул”.

Известно, что пожарные уже ликвидировали возгорание. Его площадь составила 5 квадратных метров, горела квартира на пятом этаже.

Спасатели рассказали, что на месте работало сразу 3 звена. Они вывели на улицу 11 человек, из них четыре ребенка. Не удалось спасти мужчину, хозяина горевшей квартиры. Сейчас причины пожара устанавливаются.

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