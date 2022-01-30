Вчера в Алтайском крае выявили новое рекордное число заболевших коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Бийска жалуются на огромные очереди в поликлиниках. Речь идет о “фильтрах”, куда приходят пациенты с симптомами ОРВИ. Об этом сообщает “Бийский рабочий”.

Читатели рассказывают, что в субботу в горбольнице №4 пациенты ждали своей очереди с 9:10, а попали к доктору только после 14:00.

- Реально как Апокалипсис выглядит. Тут можно запросто по лицу получить, даже если что-то спросишь. Людей много, все злые, очередь не двигается, - рассказывает один из пациентов.

Напомним, что вчера, 29 января, в Алтайском крае выявили новое рекордное число заболевших коронавирусом. За сутки зарегистрировали 807 новых случаев заболевания COVID-19.

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