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Общество30 января 2022 4:53

Бийчанин перевел деньги мошеннику, мечтая купить машину

Мужчина перевел мошеннику предоплату в размере трех тысяч рублей
Антонина Лышова
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Потерпевший сразу обратился в полицию

Потерпевший сразу обратился в полицию

Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийчанин попался на уловку мошенника, мечтая о покупке автомобиля. Мужчина перевел предоплату в размере трех тысяч за машину, а после “продавец” перестал выходить с ним на связь, сообщает ГУ МВД России по Алтайском краю.

Как пишет ведомство, 19-летний парень захотел купить машину, подходящий вариант нашел на популярном интернет-сайте. В переписке “продавец” уточнил все характеристики автомобиля, а также попросил перевести ему предоплату в размере трех тысяч рублей. Покупатель перевел средства, а после, когда приехал за машиной в другой город, мошенник перестал выходить с ним на связь, объявление на сайте тоже исчезло. Потерпевший сразу обратился в полицию.

- Полицейские напоминают жителям края о необходимости соблюдать меры безопасности в сети Интернет. Прежде всего, не стоит вносить предоплату, даже небольшую, когда продавец требует денег, обещая взамен оставить за вами приглянувшуюся вещь, - пишет ведомство.

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