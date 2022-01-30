Бийчанин перевел деньги мошеннику, мечтая купить машину

Потерпевший сразу обратился в полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийчанин попался на уловку мошенника, мечтая о покупке автомобиля. Мужчина перевел предоплату в размере трех тысяч за машину, а после “продавец” перестал выходить с ним на связь, сообщает ГУ МВД России по Алтайском краю.

Как пишет ведомство, 19-летний парень захотел купить машину, подходящий вариант нашел на популярном интернет-сайте. В переписке “продавец” уточнил все характеристики автомобиля, а также попросил перевести ему предоплату в размере трех тысяч рублей. Покупатель перевел средства, а после, когда приехал за машиной в другой город, мошенник перестал выходить с ним на связь, объявление на сайте тоже исчезло. Потерпевший сразу обратился в полицию.

- Полицейские напоминают жителям края о необходимости соблюдать меры безопасности в сети Интернет. Прежде всего, не стоит вносить предоплату, даже небольшую, когда продавец требует денег, обещая взамен оставить за вами приглянувшуюся вещь, - пишет ведомство.

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