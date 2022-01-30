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Общество30 января 2022 2:46

В Алтайском крае 30 января обещают до -14 градусов

По югу потеплеет до -1 градуса
Антонина Лышова
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На дорогах гололедица

На дорогах гололедица

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 30 января температура воздуха днем составит -9... -14 градусов. По югу местами потеплеет до -1... -6 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

- Преимущественно без осадков, по западу местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица, - обещают синоптики.

Ветер прогнозируют юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, по западу его порывы могут достигать 14 метров в секунду. В Барнауле будет -9... -11 градусов, преимущественно без осадков.

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