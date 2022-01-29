Ревнивый Барнаулец до смерти забил сожительницу и ушел пить к приятелю

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле будут судить мужчину, который до смерти забил сожительницу. Подробнее об этом «Комсомольской Правде» – Барнаул» рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Наталья Гребенкина.

– Согласно материалам дела, обвиняемый в день совершения преступления находился в доме знакомого, где также находились еще двое мужчин и его сожительница. В ходе распития спиртного мужчине вдруг показалась, что подруга ведет себя чересчур фривольно по отношению к остальным собутыльникам, заигрывая с ними, что вызвало в нем чувство ревности, – отметила Наталья Гребенкина.

Мужчина увел сожительницу в другую комнату и ударил не менее 18. Женщина скончалась от закрытой черепно – мозговой травмы. Избив сожительницу, барнаулец ушел пить к знакомому, где его и нашли полицейские.

Горожанин признал свою вину и раскаялся. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.