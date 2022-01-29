25 человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

Заболевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала пандемии в Алтайском крае крае умерли 8768 человек с COVID-19. Из этого числа 7298 скончались из-за коронавируса, 1470 по иным причинам. Об этом сообщает оперштаб.

– За минувшие сутки в Алтайском крае умерли 25 пациентов с коронаиврусом. Все они скончались из-за COVID-19, – отметили в оперштабе региона.

Число заболевших также растет, их уже более 130 тысяч человек. Из них 957 случаев – завозные, в т.ч. 250 – из-за рубежа; 84590 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 130410 заболевших: 25966 – больных внебольничной пневмонией, 94162 – заболевших ОРВИ, 10282 случаев – бессимптомное течение.