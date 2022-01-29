Два алтайских ансамбля попали в госпрограмму «Большие гастроли»

Программа финансируется из федерального бюджета Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Известные ансамбли «Алтай» и «Огоньки» вошли в государственную программу «Большие гастроли». Об этом сообщает правительство Алтайского края.

Эта программа финансируется из федерального бюджета. Коллективы из Алтайского края попали в нее впервые

– Выступления «Алтая» увидят жители регионов Дальнего Востока, «Огоньки» побывают с гастролями в городах Золотого кольца, – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, в прошлом году ансамбль русского танца «Огоньки» был вынужден прервать гастроли в Китае. Из-за карантина в Поднебесной 27 артистов вернулись в краевую столицу.