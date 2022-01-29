Пожар на площади 100 квадратных метров произошел в Барнауле

Пострадавших нет. Фото иллюстративное Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

29 января в краевой столице произошел пожар в здании на улице Трактовая. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС.

– Сообщение о пожаре поступило в 12 часов 53 минуты. Горел утеплитель бетонно-металлического ангара на площади 100 квадратных метров, – отметили в ведомстве.

Спасатели ликвидировали открытое горение через двадцать минут. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.