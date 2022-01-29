Более 800 человек заболели ковидом за сутки в Алтайском крае

Выздоровевших также стало больше Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 807 новых случаев ковида. Это рекорд с начала пандемии, сообщает оперштаб.

– По состоянию на 29 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1479 человек. Кроме этого, 184 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперативном штабе.

При этом за сутки число выздоровевших увеличилось на 241 человека. Всего с начала пандемии их уже 109912.

Ранее мы писали о том, что по прогнозам медиков, количество инфицированных в ближайшие дни будет только увеличиваться. Во многом это связано с распространением нового омикрон-штамма. Жителей региона призывают активнее вакцинироваться.