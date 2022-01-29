Главой Белокурихи переизбрали Константина Базарова

В апреле 2012 года Базарова назначили главой администрации города Фото: Виталий БАРАБАШ

28 января на сессии Белокурихинского городского Совета депутатов главой города переизбрали Константина Базарова. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

– По итогам голосования главой города Белокуриха единогласно избран Базаров Константин Исламджанович, который занимает пост главы города (главы администрации) с 2012 года, – добавили в пресс-службе.

Константин Базаров работал мастером, инженером, начальником производственно-технического отдела в АОЗТ «Теплоцентраль», начальником производственно-технического отдела в ОАО «Холдинговая компания «Объединение коммунальных хозяйств», первым заместителем главы администрации города Белокуриха, генеральным директором ОАО «Водоканал».

В апреле 2012 года его назначили главой администрации города. 14 декабря 2016 года на сессии Белокурихинского городского Совета депутатов избрали главой Белокурихи.