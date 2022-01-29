Барнаульский ТЦ «Россия» продают почти за 100 млн рублей

Рядом есть парковка Фото: Avito.ru

В краевой столице за 99 млн рублей продают здание торгового центра «Россия». Объявление разместили на сайте Avito.ru.

– ТЦ находится в самом центре города Барнаула прямо напротив ГУ МВД России по Алтайскому краю. В советское время это был кинотеатр «Россия», – сказано в объявлении.

Площадь здания – 2 260,3 кв.м. Оно расположено на земельном участке площадью 2 935 кв.м. Рядом есть парковка, все коммуникации центральные.

За здание просят 99 млн рублей. Автор объявления отметил, что возможен торг в зависимости от расчетов.

Напомним, ранее мы сообщали о другом интересном объекте – в Барнауле продают четырехэтажный коттедж с собственным хамамом и зимним садом. Подробнее об этом можно прочитать здесь.