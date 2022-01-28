Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 12:30

На Алтае поезд сбил пьяного мужчину

Его доставили в больницу
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Место происшествия. Фото: Управление на транспорте МВД России по Сибири

Место происшествия. Фото: Управление на транспорте МВД России по Сибири

В Алтайском крае поезд сбил мужчину. ЧП произошло на перегоне станций Дальний – Арбузовка, сообщают в управлении на транспорте МВД России по Сибири.

– Сотрудники транспортной полиции установили, что 42-летний житель Павловского района шел по путям. Машинист, увидев человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение для предотвращения наезда на пешехода, после чего мужчина предпринял попытку отойти в сторону, но не успел и столкновения избежать не удалось.

Пострадавшего медики доставили в ближайшую ЦРБ. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент проводится доследственная проверка

0