На Алтае поезд сбил пьяного мужчину

Место происшествия. Фото: Управление на транспорте МВД России по Сибири

В Алтайском крае поезд сбил мужчину. ЧП произошло на перегоне станций Дальний – Арбузовка, сообщают в управлении на транспорте МВД России по Сибири.

– Сотрудники транспортной полиции установили, что 42-летний житель Павловского района шел по путям. Машинист, увидев человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение для предотвращения наезда на пешехода, после чего мужчина предпринял попытку отойти в сторону, но не успел и столкновения избежать не удалось.

Пострадавшего медики доставили в ближайшую ЦРБ. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент проводится доследственная проверка