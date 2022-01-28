Алтайские общественники призывают сделать тесты на COVID-19 более доступными для населения

На сегодняшний день в регионе стоимость ПЦР-тестирования в рамках ОМС составляет 688,8 руб Фото: Олег УКЛАДОВ

Активисты алтайского отделения Народного фронта призвали региональные власти сделать тесты на ковид более доступными для населения. Об этом сообщает пресс-служба организации. Общественники провели мониторинг цен в клиниках края.

На сегодняшний день в регионе стоимость ПЦР-тестирования в рамках ОМС составляет 688,8 руб. Если идти в платную клинику, то в Барнауле минимум придется отдать 1070 рублей. В Бийске сдать тест можно минимум за 1430 руб., в Рубцовске – за 1370 руб. Всего общественники проверили цены в 14 лабораториях.

– В регионе остро стоит проблема доступности лабораторной диагностики коронавируса. Почти половина нашего населения (43%) живет в сельской местности. У нас почти 1600 сельских населенных пунктов, одна из самых протяженных территорий. В системе ОМС работают восемь лабораторий в четырех городах. Представительство сетевых лабораторий, где можно сдать платный тест, есть в трех из них. До них еще нужно добраться, – рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Глава алтайского отделения заявил, что общественники уже полтора года призывают минздав провести широкое экспресс-тестирование. Он обращает внимание на то, что от этого зависит скорость постановки диагнозов и своевременность лечения людей. Пока, по его словам, общего языка с региональными властями представители ОНФ не нашли.

Напомним, за минувшие сутки на Алтае выявили рекордное число новых заболевших – 628 случаев.