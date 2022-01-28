Романа Плотникова назначили начальником алтайского УФСБ

Роман Плотников (справа) Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

Сегодня, 28 января, на должность начальника УФСБ России по Алтайскому краю назначили полковника Романа Плотникова. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

– Назначение объявлено на основании Указа Президента Российской Федерации. Этим же Указом от занимаемой должности в связи с переводом к новому месту службы освобожден генерал-майор Юрий Владимирович Мороз, руководивший Управлением с 2016 года, а до этого в течение трех лет исполнявший обязанности первого заместителя начальника, – отмечают в пресс-службе.

Из биографии Роман Плотников родился в 1976 году в городе Кунгур Пермской области. Получил образование в Пермском государственном техническом университете. Начал служить в органах безопасности в 2000 году. Среди прочих государственных и ведомственных наград у него есть медаль Суворова.