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Общество28 января 2022 9:25

В Алтайском крае снизились цены на макароны, колбасу и яйца

Также подешевели куры и пшено
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Подешевели вермишель, колбаса, яйца и макаронные изделия.

Подешевели вермишель, колбаса, яйца и макаронные изделия.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае снизились цены на некоторые товары. Об это сообщает пресс-служба минэкономразвития края. Подешевели вермишель, колбаса, яйца и макаронные изделия.

– На протяжении двух недель фиксируется снижение цен на пшено, охлажденных и мороженых кур, полукопченую и варено-копченую колбасу, на протяжении трех недель - на подсолнечное масло, – отмечают в ведомстве.

Отмечается, что в Алтайском крае на большинство социально-значимых продуктов питания на 21 товар цены ниже, чем в среднем по Сибири и по России.

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