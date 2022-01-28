В Алтайском крае снизились цены на макароны, колбасу и яйца

Подешевели вермишель, колбаса, яйца и макаронные изделия. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае снизились цены на некоторые товары. Об это сообщает пресс-служба минэкономразвития края. Подешевели вермишель, колбаса, яйца и макаронные изделия.

– На протяжении двух недель фиксируется снижение цен на пшено, охлажденных и мороженых кур, полукопченую и варено-копченую колбасу, на протяжении трех недель - на подсолнечное масло, – отмечают в ведомстве.

Отмечается, что в Алтайском крае на большинство социально-значимых продуктов питания на 21 товар цены ниже, чем в среднем по Сибири и по России.