Больше 700 детей привили против COVID-19 в Алтайском крае

Прививки делают подросткам с 12 до 17 лет включительно Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае привили против ковида уже 708 детей. Об это сообщает региональный оперштаб. Прививки делают подросткам с 12 до 17 лет включительно.

– На утро 28 января 2022 в Алтайском крае против COVID-19 прививается 1 258 099 человек, в том числе 708 детей, – сообщают в оперсводке.

Из них больше 66 тысяч получили первую прививку, свыше 118 тысяч привиты полностью.

Сейчас в регионе регистрируют рекордные цифры заболеваемости ковидом. В ближайшие недели, по прогнозам медиков, количество инфицированных будет только увеличиваться.