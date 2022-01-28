Резкий рост заболеваемости и новый ковидный рекорд зафиксировали на Алтае

На сегодня в крае насчитывается 320 тяжелобольных пациента, Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае резко выросло число заболевших ковидом. Сегодня, 28 января, выявили 628 новых случаев заражения. Это новый рекорд с начала пандемии. Сутками ранее выявили 547 заболевших.

– По состоянию на 28 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1461 человек, – рассказали в оперштабе.

Помимо этого, в больницах лечатся 188 пациентов с вирусной пневмонией.

На сегодня в крае насчитывается 320 тяжелобольных пациента, 139 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае могут приостановить оказание плановой помощи из-за резкого всплеска заболеваемости.