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Здоровье28 января 2022 7:41

Резкий рост заболеваемости и новый ковидный рекорд зафиксировали на Алтае

Выявили 628 новых случаев заражения
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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На сегодня в крае насчитывается 320 тяжелобольных пациента,

На сегодня в крае насчитывается 320 тяжелобольных пациента,

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае резко выросло число заболевших ковидом. Сегодня, 28 января, выявили 628 новых случаев заражения. Это новый рекорд с начала пандемии. Сутками ранее выявили 547 заболевших.

– По состоянию на 28 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1461 человек, – рассказали в оперштабе.

Помимо этого, в больницах лечатся 188 пациентов с вирусной пневмонией.

На сегодня в крае насчитывается 320 тяжелобольных пациента, 139 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае могут приостановить оказание плановой помощи из-за резкого всплеска заболеваемости.

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