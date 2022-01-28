Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 января 2022 3:43

На Алтае мужчину получил «уголовку» за одну спиленную сосну

Его осудили по статье 260 УК РФ
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники полиции застали черного лесоруба с поличным.

Сотрудники полиции застали черного лесоруба с поличным.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае жителя Угловского района осудили за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

– Сельский житель спилил сырорастущее дерево породы «сосна» объемом 3,37 кубических метров. Материальный ущерб, нанесенный лесному фонду, составил 75 тысяч рублей, – рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции застали черного лесоруба с поличным. Во время рейда они услышали звук работающей бензопилы и заметили грузовой автомобиль. Мужчина отрезал ветки уже от спиленного дерева.

Суд признал мужчину виновным по статье 260 УК РФ.

0