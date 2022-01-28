На Алтае мужчину получил «уголовку» за одну спиленную сосну

Сотрудники полиции застали черного лесоруба с поличным. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае жителя Угловского района осудили за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

– Сельский житель спилил сырорастущее дерево породы «сосна» объемом 3,37 кубических метров. Материальный ущерб, нанесенный лесному фонду, составил 75 тысяч рублей, – рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции застали черного лесоруба с поличным. Во время рейда они услышали звук работающей бензопилы и заметили грузовой автомобиль. Мужчина отрезал ветки уже от спиленного дерева.

Суд признал мужчину виновным по статье 260 УК РФ.