На Алтае мужчину получил «уголовку» за одну спиленную сосну

Сотрудники полиции застали черного лесоруба с поличным.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае жителя Угловского района осудили за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
– Сельский житель спилил сырорастущее дерево породы «сосна» объемом 3,37 кубических метров. Материальный ущерб, нанесенный лесному фонду, составил 75 тысяч рублей, – рассказали в ведомстве.
Сотрудники полиции застали черного лесоруба с поличным. Во время рейда они услышали звук работающей бензопилы и заметили грузовой автомобиль. Мужчина отрезал ветки уже от спиленного дерева.
Суд признал мужчину виновным по статье 260 УК РФ.