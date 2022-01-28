Границы единственного в Алтайском крае Тигирекского заповедника расширят почти в два раза

В новые границы в основном войдут труднодоступные участки тайги Фото: Татьяна Гейнрих

Территорию Тигирекского заповедника в Алтайском крае расширят почти в два раза. Его площадь составит 82,8 тысячи гектаров. Постановление об этом подписал премьер-министр Росии Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В новые границы Тигирекского заповедника в основном войдут труднодоступные участки тайги в Курьинском и Чарышском районах. У местных жителей сохранится возможность сбора пищевых лесных ресурсов в охранной зоне заповедника», – поясняют в правительстве.

Тигирекский заповедник – это самый маленький заповедник в Сибири и единственный в Алтайском крае. Предполагается, что расширение территории усилит охрану природных зон и поможет развитию экологического туризма в регионе