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Дом. Семья28 января 2022 2:59

Барнаульцы рассказали, что стая из 15 собак охотилась за девочкой возле администрации района

Ребенок выгуливал своего питомца
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Алтайские депутаты предложили законодательно разрешить эвтаназию собак

Алтайские депутаты предложили законодательно разрешить эвтаназию собак

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы рассказали в соцсетях, что возле администрации Ленинского района бродит стая из 15 собак. Запись опубликована в сообществе «Черное и белое Барнаул».

«Стая из 15 собак разгуливает в 800 метрах от Ленинской администрации на пересечении Г. Исакова-Островского. Охотились за девочкой с маленькой собачкой», – написал пользователь.

Напомним, алтайские депутаты предложили законодательно разрешить эвтаназию собак. По оценкам АКЗС, сейчас в крае порядка 14 тысяч бродячих собак, а имеющиеся приюты рассчитаны лишь на 1200 голов.

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