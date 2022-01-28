Барнаульцы рассказали, что стая из 15 собак охотилась за девочкой возле администрации района

Алтайские депутаты предложили законодательно разрешить эвтаназию собак Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы рассказали в соцсетях, что возле администрации Ленинского района бродит стая из 15 собак. Запись опубликована в сообществе «Черное и белое Барнаул».

«Стая из 15 собак разгуливает в 800 метрах от Ленинской администрации на пересечении Г. Исакова-Островского. Охотились за девочкой с маленькой собачкой», – написал пользователь.

Напомним, алтайские депутаты предложили законодательно разрешить эвтаназию собак. По оценкам АКЗС, сейчас в крае порядка 14 тысяч бродячих собак, а имеющиеся приюты рассчитаны лишь на 1200 голов.