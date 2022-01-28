Реконструкция барнаульского аэропорта стартует весной 2022 года

Предполагается, что строительство современного терминала и новой взлетно-посадочной полосы позволит увеличить пассажиропоток Фото: Олег УКЛАДОВ

Реконструкцию аэропорта в Барнауле начнут уже этой весной. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. Работы будет проводить компания «Новапорт».

– Запланирован очень современный, с телетрапами, с хорошими зонами ожидания, автоматической регистрацией терминал, - рассказал генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков.

На время ремонта аэропорт не закроется. Чтобы воздушная гавань продолжала работу, построят новую взлетно-посадочную полосу, пока будут идти работы.

В аэропорту сделают современное светосигнальное оборудование, перроны, которые подходят к телетрапам.

Предполагается, что строительство современного терминала и новой взлетно-посадочной полосы позволит увеличить пассажиропоток за счет повышения комфортности и безопасности полетов, а также привлечения к сотрудничеству новых авиакомпаний.