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Здоровье28 января 2022 1:56

Одна из барнаульских поликлиник принимает теперь только пациентов с ОРВИ и ковидом

Регистратура работает только на выдачу талонов в кабинеты неотложной помощи
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Жителей просят воздержаться от посещения поликлиники в профилактических целях.

Жителей просят воздержаться от посещения поликлиники в профилактических целях.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульская поликлиника № 14 на Павловском тракте, 281а, закрыла прием для пациентов без симптомов ОРВИ и коронавируса. Как рассказал главный врач медучреждения Дмитрий Денисов в Instagram, регистратура работает только на выдачу талонов в кабинеты неотложной помощи. Он объяснил, что это вынужденная мера из-за взрывного роста заболеваемости.

– Часть узких специалистов - травматолог, неврологи, офтальмологи – теперь находятся в одном здании на Павловском тракте 271А. С 31 января сюда же будут переведены хирурги, онколог. Из-за сложной эпидситуации, они ведут прием только с острыми состояниями по своему профилю, обратите на это внимание, – написал врач.

Такая же ситуация и в детской поликлинике. Врачи примут только с ОРВИ и ковидом, либо по острым состояниям и травмам. Среди детей также фиксируют значительный рост заболеваемости.

Жителей просят воздержаться от посещения поликлиники в профилактических целях.

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