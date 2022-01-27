Прием заявлений на ЕГЭ у алтайских школьников закончится 1 февраля

Подать заявление можно лично на основании документа, удостоверяющего их личность Фото: Олег УКЛАДОВ

Прием заявлений для участия в ЕГЭ в 2022 году завершится 1 февраля. Там должны быть перечислены экзамены для сдачи. Лишь два из них являются обязательными - русский и математика, пишет краевой минобр.

- Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы, выпускники прошлых лет – в муниципальные органы управления образованием по месту пребывания, - рассказали в ведомстве.

Подать заявление можно лично на основании документа, удостоверяющего их личность. Также это могут сделать родители или законные представители или уполномоченные на то лица на основании доверенности.