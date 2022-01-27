На Алтае ищут пропавшего 10-летнего мальчика

Он ушел из дома в пос. Уховский в сентябре 2020 года в школу Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Жителей Алтайского края просят помочь в розыске 10-летнего мальчика из Иркутской области. Он ушел из дома в пос. Уховский в сентябре 2020 года в школу и до настоящего времени его местонахождение не установлено, пишет краевой следком.

- Его приметы: на вид 7-8 лет, рост 120 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, голос глухой. Был одет в куртку красного цвета, брюки темно-синего цвета, при себе имел школьный рюкзак. – пишет ведомство.

Из особых примет – шрам в области переносицы от ожога размерами 1х1 см, на бедре с задней стороны родимое пятно размерами 4х8 см.

При наличии какой-либо информации о мальчике просят сообщать по номеру (3852)29-80-02 либо 123.