На Алтай из-за границы на родину вернулись более 1,7 тысячи жителей

В текущем году планируется возвращение на территорию края не менее 1 тысячи соотечественников Фото: Олег УКЛАДОВ

По итогам 2021 года в Алтайский край вернулись 1701 проживающих за рубежом человек. Большинство из них – жители Казахстана. Остальные - из Азербайджана, Армении, Германии, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Украины, сообщили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения.

- 71,5 процента переселенцев находятся в трудоспособном возрасте, еще 27 процентов составили несовершеннолетние дети и полтора процента - члены семей пенсионного возраста, - рассказали в управлении.

В текущем году планируется возвращение на территорию края не менее 1 тысячи соотечественников.