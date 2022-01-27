Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 4:56

На Алтай из-за границы на родину вернулись более 1,7 тысячи жителей

Большинство из них – переселенцы из Казахстана
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В текущем году планируется возвращение на территорию края не менее 1 тысячи соотечественников

В текущем году планируется возвращение на территорию края не менее 1 тысячи соотечественников

Фото: Олег УКЛАДОВ

По итогам 2021 года в Алтайский край вернулись 1701 проживающих за рубежом человек. Большинство из них – жители Казахстана. Остальные - из Азербайджана, Армении, Германии, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Украины, сообщили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения.

- 71,5 процента переселенцев находятся в трудоспособном возрасте, еще 27 процентов составили несовершеннолетние дети и полтора процента - члены семей пенсионного возраста, - рассказали в управлении.

В текущем году планируется возвращение на территорию края не менее 1 тысячи соотечественников.