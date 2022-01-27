«Ростелеком» запустит Wi-Fi и видеонаблюдение во всех школах Алтайского края

Алтайский край вошел в число первых 16 субъектов России, где реализуется этот важный для образования федеральный проект Фото: Олег УКЛАДОВ

В декабре 2021 года «Ростелеком» завершил первый этап строительства цифровой инфраструктуры в общеобразовательных учреждениях Алтайского края и организовал беспроводной широкополосный интернет и системы видеонаблюдения в 197 школах. В 2022 году, на завершающей стадии проекта, оператор охватит цифровыми решениями еще 468 школ региона.

Компания реализует проект создания единой цифровой образовательной среды по национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации»*. Заказчиком работ выступает Министерство цифрового развития Алтайского края.

С июля прошлого года «Ростелеком» вел проектно-изыскательские работы, в которые входило обследование школьных помещений и радиопланирование для создания уверенного покрытия сети Wi-Fi, а также разработка схемы размещения камер внешнего и внутреннего наблюдения на главных входах. Результатом стала подготовка паспортов 1 173 школьных зданий, в которых обозначены места установки оборудования, необходимое количество точек доступа Wi-Fi и IP камер, трассы прокладки сетевого кабеля и другие значения.

Работы по монтажу и настройке оборудования первого этапа проекта шли с октября по декабрь прошлого года. Оператор установил беспроводной интернет и системы видеонаблюдения в 194 сельских школах и в трех школах Славгорода, Алейска и Рубцовска. Большая часть общеобразовательных учреждений расположена в небольших селах Алтайского края.

«Алтайский край вошел в число первых 16 субъектов России, где реализуется этот важный для образования федеральный проект. Цифровые решения, которые начинают действовать в алтайских школах, обеспечат доступ учащихся к сети Интернет, а также к государственным и другим информационным системам и создадут равные условия качественного образования вне зависимости от места проживания. Созданная цифровая среда поможет педагогам, школьникам и их родителям взаимодействовать более продуктивно, находясь при этом в комфортных и безопасных условиях», — сообщил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк: «Установка в школах современного оборудования и цифровых сервисов — важнейшая задача в деятельности “Ростелекома”. Для исполнения проекта задействован необходимый технический и кадровый потенциал компании. В этом году нам предстоит вести строительно-монтажные работы в школьных зданиях во всех районах Алтайского края».