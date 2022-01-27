На Алтае двое мужчин подожгли машину полицейского

Мужчины подожгли автомобиль Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае двое мужчин подожгли служебный автомобиль исполняющего обязанности начальника отдела полиции по Чарышскому району. Ущерб от их действий составил порядка 180 тысяч рублей, пишет краевое управление следственного комитета.

- 40-летний обвиняемый подготовил легковоспламеняющуюся жидкость, а 39-летний злоумышленник облил капот машины представителя власти, после чего поджег. Довести умысел на уничтожение чужого имущества до конца мужчинам не удалось, вследствие того, что автомобиль был своевременно потушен сотрудниками пожарной части, - сообщили в ведомстве.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье о покушении на уничтожение имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).