Бийские полицейские спасли женщину из горящего дома

Полицейские вынесли женщину на руках Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Бийске полицейские спасли пожилую женщину из горящего дома. ЧП произошло в частном секторе на улице Сенной. Сотрудники ехали на осмотр места происшествия, но по пути увидели горящий дом, пишет краевое управление МВД.

- Обеспокоенные соседи сообщили, что внутри может находиться хозяйка дома. Действовать нужно было быстро. Полицейские разбили окно и начали поиски пенсионерки в комнате, объятой пламенем, - рассказали в пресс-службе.

Женщина лежала на полу без сознания. Полицейские вынесли ее из дома и передали медикам. Сейчас женщина с ожогами в тяжелом состоянии находится в центральной городской больнице. Полицейских решили наградить.