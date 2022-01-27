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Общество27 января 2022 1:20

На Алтае дело руководителей дома престарелых, где плохо заботились о постояльцах, направили в суд

Пожилых людей плохо кормили, там была антисанитария и нарушения пожарной безопасности
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Дом престарелых закрыли

Дом престарелых закрыли

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Дело в отношении трех женщин-руководителей дома престарелых в Рубцовске направили в суд. Их обвиняют в том, что они оказывали услуги ненадлежащего качества, пишет краевой следком.

- Постояльцы не получали должного медицинского и бытового ухода, не было необходимых условий для комфортного проживания, питание также не соответствовало санитарным нормам, а пожарная безопасность полностью отсутствовала, - пишет ведомство.

59-летняя хозяйка дважды переоформляла учреждение на своих подруг, но от этого условия проживания стариков не менялись.