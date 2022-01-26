Барнаульцы смогут получить почтовую посылку в терминале

Сейчас эти терминалы работают только по предварительной оплате Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнауле смогут получить почтовые посылки в терминале. В торговых центрах, бизнес-центрах и некоторых почтовых отделениях установили 30 специальных почтоматов, сообщает пресс-служба администрации города. Теперь интернет-заказ можно получить в шаговой доступности и в любое удобное время.

- Почтомат представляет собой терминал со множеством ячеек разных размеров, предназначенный для приёма и выдачи малогабаритных отправлений. Загрузка и получение отправлений в почтовую станцию происходит при помощи специальных кодов доступа, которые вводятся на сенсорном экране, - пишет пресс-служба.

Отметим, что сейчас эти терминалы работают только по предварительной оплате. Как только курьер поместит посылку в почтомат, клиенту придет SMS с кодом получения заказа. Этот код нужно будет ввести на экране, чтобы нужная ячейка открылась.

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