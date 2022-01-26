На ТЭЦ в Яровом в очередной раз вышел из строя котел №10

Котел вышел из строя 25 января Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

На ТЭЦ в Яровом произошла очередная авария. Вечером 25 января из строя вышел котел №10. Данную информацию «Алтапрессу» подтвердили в правительстве Алтайского края.

Отметим, что на данный момент снова запустили «летний» котел №7, также продолжает бесперебойно работать и котел №9. Температура теплоносителя находится в нормативном режиме, ситуация находится под контролем.

Напомним, что в декабре 2021 года губернатор Алтайского края выезжал в Яровое с рабочей поездкой из-за аварий на ТЭЦ, когда сразу несколько котлов выходили из строя из-за зашлакованности. Там он провел несколько совещаний, в том числе с исполняющим обязанности главы города Николаем Бачуриным, в ходе которых выяснили, что около 5 млрд рублей необходимо вложить в ТЭЦ города Яровое для повышения надежности теплоснабжения. Сейчас в городе действует режим повышенной готовности.

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