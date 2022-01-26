В Алтайском крае увеличат расходы бюджета на 2022 год

Доходы краевого бюджета в 2021 году составили 150 851 миллион рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае расходы бюджета на 2022 год будут увеличены с учетом поставленных задач и приоритетов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Решение о внесении правок в краевой бюджет принял губернатор Виктор Томенко, после заседания в комитете АКЗС, где представили оперативные итоги краевого бюджета за 2021 год.

Отметим, что доходы краевого бюджета в 2021 году составили 150 851 миллион рублей, а расходы - 143 256 миллионов рублей. Профицит сложился в объеме 7 595 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутаты приняли бюджет Барнаула на 2022 год

Большая часть средств бюджета направлена на образование, социальную поддержку, развитие культуры и спорта (подробнее)