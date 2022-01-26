В Алтайском крае более 500 человек за сутки заболели COVID-19

Лечение в ковидных госпиталях проходят 1371 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае снова растет число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки выявили 507 новых случаев. Всего за период пандемии зарегистрировали 128 428 человек с COVID-19.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 128 428 человек, в т. ч. 11 849 детей. Выздоровели 109 121 человек (+ 259). Умерли 8 695 человек (+26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 7 225 человек (+26), иные причины смерти – 1 470 человек (+0), - пишет оперштаб.

По данным оперштаба, лечение в ковидных госпиталях проходят лечение 1371 человек и 185 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 322, из них подключено к аппаратам ИВЛ –133. Отметим, что уже 1 110 429 человек в регионе полностью привиты против коронавируса.

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