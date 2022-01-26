На Алтае пенсионерка перевела иностранному жениху-мошеннику более 2 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

Пенсионерка из Михайловского района перевела иностранному жениху-мошеннику 2 175 560 рублей, чтобы он смог приехать к ней в Россию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина рассказала правоохранителям, что в одной из социальных сетей она познакомилась с мужчиной. Он представился ей известным американским актером. Мужчина рассказал потерпевшей, что скоро заканчивается его контракт, и он хочет переехать жить в Россию. Дальше подозреваемый попросил женщину помочь ему с оплатой багажа, который, с его слов, нужно растаможить на границе. Потерпевшая перевела «известному американскому актеру» в общей сложности 2 175 560 рублей.

- Помните, что при онлайн-знакомствах Вы можете пострадать от действий мошенников. Ни при каких обстоятельствах не высылайте денежные средства незнакомым людям. Нельзя передавать посторонним лицам сведения о своих счетах и банковских картах,- напоминают в полиции.

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