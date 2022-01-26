Алтайский Следком возбудил еще одно уголовное дело после выставления раздетого ребенка на мороз

Прокуратура контролирует ход расследования Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи возбудили уголовное дело по халатности в отношении органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних по Шелаболихинскому району. Причина тому стало ЧП, когда родители выставили на мороз пятилетнего ребенка, сообщает региональный Следком. Отметим, что прокуратура контролирует ход расследования.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Ход его расследования контролируется лично прокурором Шелаболихинского района Павлом Будянским и аппаратом прокуратуры региона, - пишет пресс-служба Прокуратуры.

Напомним, что неравнодушные граждане заметили раздетого ребенка на улице в 18-градусный мороз и обратились к правоохранителям. В ходе проверки прокуратуры и СК, установлено, что мальчик и двое его братьев в течение длительного периода находились в социально опасном положении, однако, на это не отреагировали должным образом органы профилактики безнадзорности несовершеннолетних по району.

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