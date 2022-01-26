На Алтае полицейская собака помогла найти грабителя

Кинолог Александр Осокин вместе со своей служебной собакой по кличке Пуля Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае служебная собака помогла раскрыть кражу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Грабитель на улице похитил сумку у 49-летней бийчанки, женщина сразу обратилась в полицию. Сразу на место прибыли правоохранители, среди которых был кинолог Александр Осокин вместе со своей служебной собакой по кличке Пуля. Собака сразу взяла след и привела хозяина к дому преступника. Полицейские почти сразу задержали подозреваемого, им оказался 34-летний многократно судимый бийчанин. Мужчина вину не признал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, - пишет пресс-служба.

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