В Алтайском крае назначили нового руководителя УФСБ

С 2019 года мужчина занимал тот же самый пост в Республике Алтай Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

В Алтайском крае Указом президента РФ на должность руководителя УФСБ по региону назначили Романа Плотникова. С 2019 года мужчина занимал тот же самый пост в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики.

Известно, что Роман Плотников родился в Пермском крае. Мужчина с 2000 года служит в органах безопасности, ветеран боевых действий, имеет государственные и ведомственные награды. Ранее Роман Плотников работал в структурах безопасности в Пермском крае, в Вологодской и Калининградской областях.

Отметим, что должность руководителя УФСБ в Республике Алтай назначили Сергея Минашкина. До назначения в РА мужчина проходил службу в территориальных органах безопасности Забайкальского края, Республики Хакасия, Хабаровского края.

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