В Алтайском крае начали вакцинировать подростков против COVID-19

Всего привили 18 учеников лицея Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вчера, 25 января, от коронавируса начали прививать подростков. Первым прививки поставили ученикам Алтайского краевого педагогического лицея, сообщает “Вечерний Барнаул”. Им поставили вакцину “Спутник-М”, разработанную для ребят от 12 до 17 дет.

Всего привили 18 учеников лицея. Предварительно у родителей детей, которым еще не исполнилось 15 лет, собрали согласия на вакцинацию. Перед вакцинацией подростки прошли медицинский осмотр. Отметим, что список противопоказаний к вакцинации детей совпадает со списком для взрослых.

Напомним, ранее мы рассказывали, что главный внештатный врач-эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова рассказала, что в регионе планируется привить около 80 000 подростков. Прививать против коронавируса детей будут в школах, училищах и колледжах, чтобы не отвлекать их от учебного процесса.

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