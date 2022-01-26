В Алтайском крае медорганизации получили 46 “неотложек”

На новые служебные машины из краевого бюджета выделили 49 млн рублей Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае медицинские организации получили 46 автомобилей Lada Largus для оказания неотложной медицинской помощи. На новые служебные машины из краевого бюджета выделили 49 млн рублей, сообщает региональный Минздрав.

Напомним, что в “неотложках” работают фельдшеры и врачи, которые выезжают к пациентам на дом, в том случае, когда у человека обостряются хронические заболевания, не требующие экстренной помощи. Также врачи медики выезжают и к пациентам с ковидом.

- Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции переориентировала работу медицинских организаций первичного звена и обеспечила необходимость приоритета оказания медицинской помощи на дому; в связи с этим резко выросла потребность в дооснащении больниц и поликлиник автомобильным транспортом, - рассказал на вручении Игорь Степаненко, заместитель Председателя Правительства Алтайского края.

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