В Алтайском крае 26 января по югу потеплеет до -5 градусов

На дорогах сильная гололедица Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае температура воздуха днем 26 января 2022 года составит -10... -15 градусов. Местами по югу синоптики обещают потепление до -5 градусов, сообщает Гидрометцентр.

- Снег, в отдельных районах метели, в утренние часы местами по востоку изморозь. На дорогах сильная гололедица, - обещают в Гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют южный ветер от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы достигать могут 13-18 метров в секунду. В Барнауле возможен небольшой снег, температура воздуха днем составит -10... -12 градусов.

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