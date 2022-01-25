Юных кинематографистов Алтайского края приглашают на фестиваль детско-юношеских фильмов

Заявки принимают до 20 февраля Фото: предоставлено организаторами

В Горно-Алтайске состоится фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего». Его участниками станут ребята от 10 до 18 лет.

- Это ребята, интересующиеся кинопроизводством и уже снимающие собственные фильмы, представители детских студий, а также педагоги и профессионалы киноиндустрии, - говорят организаторы.

Важно то, что фестиваль пройдет уже в четвертый раз и вновь в формате PRO. Это значит, что лучшие участники получит гранты.

Фестиваль пройдет с 26 марта по 2 апреля. Для того чтобы стать его участником, необходимо прислать конкурсную работу. Для начала определяемся с номинацией: игровое кино, анимационное кино, документальное кино, видеорепортаж/видеоблог. Главное условие – работы должны быть сняты не ранее 2021 года.

- Они должны нести традиционные общечеловеческие ценности, повествовать о дружбе, семейных взаимоотношениях, природе, гармонии, творчестве и так далее, - поясняют организаторы.

Подробнее об условиях читайте на сайте зеркалобудущего.рф. Заявки принимают до 20 февраля.