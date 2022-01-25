В Алтайском крае назначили нового министра сельского хозяйства

Сергей Межин Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

С 26 января к своим обязанностям приступит новый министр сельского хозяйства Алтайского края. На пост назначен Сергей Межин, сообщает пресс-служба губернатора региона.

- Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении Сергея Межина Министром сельского хозяйства Алтайского края с 26 января 2022 года, - говорится в релизе правительства.

Сергей Межин родился 17 апреля 1977 года в Рубцовске. Окончил АлтГУ по специальности «менеджмент». В ГУ сельского хозяйства края начал работать с 1999 года. Последняя занимаемая им должность – заместитель министра, а 18 января Межин был назначен врио министра.