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Происшествия25 января 2022 9:49

На Алтае рецидивист убил шилом одного и зарезал ножом другого человека

Сейчас он дожидается суда
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Ранее обвиняемый неоднократно был судим за преступления против личности

Ранее обвиняемый неоднократно был судим за преступления против личности

Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае под суд пойдет 37-летний рецидивист, которого обвинили в убийстве двух мужчин: одного заколол шилом, другого зарезал ножом.

Первый случай произошел 30 марта 2021 года.

- Обвиняемый находился в гостях у жителя одного из сел Благовещенского района. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой рецидивист шилом нанес хозяину дома несколько ударов в грудь и скрылся с места преступления, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

68-летний потерпевший скончался от полученных травм. Второй случай произошел на следующий день. Обвиняемый пришел в гости к 70-летнему селянину и у него снова возник конфликт. В этот раз рецидивист схватился за нож. Пенсионер погиб на месте.

После этого 37-летний мужчина, находясь на чужом приусадебном участке в сильном алкогольном опьянении, уснул в надворных постройках. Когда его нашел хозяин, то между ними ожидаемо вспыхнула ссора. Неоднократно судимый «гость», которому уже было нечего терять, начал угрожать убийством. Но, к счастью, в этот раз все ограничилось только словами.

На этапе расследования обвиняемый во всем сознался. Сейчас он дожидается суда.