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Происшествия25 января 2022 7:16

На Алтае предприниматель задолжал 49 млн рублей налогов

Свою вину он не признает
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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В настоящее время предприниматель дожидается суда

В настоящее время предприниматель дожидается суда

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, который недоплатил в казну 49 млн рублей налогов. Подробнее об этом сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

- По данным следствия, обвиняемый предприниматель возглавляет ООО, основным видом деятельности которого является оптовая торговля строительными материалами и изделиями, - поясняют в ведомстве.

В период с октября 2018-го по январь 2019-го он подделывал бухгалтерские документы: вписывал сведения о том, что якобы оплаченных товарах контрагентам, однако в реале никаких сделок не было.

Далее обвиняемый предоставил в налоговую инспекцию декларацию, в которой была уменьшена сумма НДС – более 49 млн рублей.

Во время предварительного следствия предприниматель оказался от дачи показаний, и вину не признал. Тем временем, для возмещения вреда, причиненного его действиями, на его имущество был наложен арест – компенсация составила более 15 млн рублей.

В настоящее время бизнесмен ожидает суда.