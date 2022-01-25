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Общество25 января 2022 6:33

Рейс из Москвы в Барнаул не смог приземлиться из-за сложных метеоусловий

При этом остальные две авиакомпании успешно доставили пассажиров
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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"Победу" перенаправили в Новосибирск

"Победу" перенаправили в Новосибирск

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 25 января, рейс авиакомпании «Победа» из Москвы в Барнаул не смог приземлиться в столице Алтайского края из-за плохих метеоусловий. Об этом в социальных сетях рассказали пассажиры.

- Посадка в Барнауле отменилась из-за тумана. Мы в Новосибирске, - пишут пассажиры.

При этом самолеты «Уральских авиалиний» и S7 смогли приземлиться в краевой столице. По уточненным данным на борту лайнера «Победа» было 166 пассажиров. После улучшения погодных условий их должны были перенаправить в Барнаул.