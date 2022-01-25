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Общество25 января 2022 6:16

В Барнауле перекроили Нагорный парк ради стелы

Сейчас разрабатывается эскиз мемориала
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Эскиз стелы

Эскиз стелы

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле мэрия пересмотрела планировку Нагорного парка и решила видоизменить его ради стелы «Город трудовой доблести», пишет «Толк».

Участок почти в 20 тысяч квадратных метров решили вообще исключить из туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город». Ранее в Нагорном парке планировалось строительство искусственного пруда, гостиницы, спорткомплекса и пешеходного бульвара, но от всего этого отказались.

- Вместо них указанный участок теперь готовят для установки стелы «Город трудовой доблести», - пишет издание.

Территория для стелы уже огорожена, начаты геологические изыскания. Параллельно с этим дорабатывается эскиз мемориала.