Коттедж с собственным хамамом и зимним садом продают в Барнауле

Объявление о продаже. Скриншот сайта Авито

В Барнауле выставили на продажу четырехэтажный коттедж с собственным хамамом и зимним садом. Объявление размещено на сайте Авито.

- Элитный коттедж в центральной части города на горе в лесу. Тихое место, чистый воздух. До центра 5-7 минут. Ландшафтный дизайн участка, - говорится в объявлении.

Территория участка – это 17 соток. На них помимо дома расположена баня, гараж на две машины, зона барбекю, бассейн. Коттедж также огромный. Помимо хамама он вмещает собственный тренажерный зал, бильярдную, гардеробную, кабинет и спальни.

Однако, судя по всему, хозяева поняли, что все это им не нужно и поэтому рассмотрят вариант обмена на коттедж меньшей площади. А вот если же кто-то решится на покупку, то ему придется выложить 80 млн рублей.